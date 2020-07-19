МВД прокомментировало сообщения о задержании людей во время митинга в поддержку армии в Баку

БАКУ /Trend/ - "Вчера в социальных сетях были опубликованы статусы о том, что в ходе шествия в поддержку азербайджанской армии в ночь с 14 на 15 июля некоторые нарушители общественного порядка были задержаны полицией и потом отпущены якобы за взятку".

Как передает Trend, об этом говорится на официальной странице "Facebook" Министерства внутренних дел страны.

"К огромному сожалению, в нашем обществе есть люди, которые клевещут на свое государство, его законы и полицейских, стоящих на страже порядка и безопасности. Мы однозначно заявляем, что данные статусы - не что иное, как необоснованные утверждения, не основанные ни на одном конкретном факте и наносящие ущерб профессиональной репутации полиции".

Еще раз хотим донести до сведения наших граждан, что в настоящее время сотрудники органов полиции и прокуратуры принимают меры для выявления личности лиц, допустивших провокации во время акции и дачи данному факту правовой оценки. В ходе следствия совершившие данные действия лица приглашаются в территориальный орган полиции, в отношении тех, чья вина доказана, принимают меры, а остальных отпускают", - говорится в заявлении.