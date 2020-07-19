В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровело 517 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса за сутки возросло до рекордных 517 человек.
Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, в Азербайджане выявлен 388 новый случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 517, скончались пять человек.
На сегодня в стране выявлено 27 521 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 18 967, скончались 354 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 200 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 095, в целом – 627 881 теста.
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