В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 8 095 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 19-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 627 881 тест.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 200 человек, 340 человек из них находятся в реанимации, а 55 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.