AZAL выполнил еще один чартерный рейс из Москвы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Вечером 19 июля AZAL выполнил еще один чартерный рейс из Москвы.
Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе AZAL, в Баку из столицы России было доставлено 197 граждан Азербайджана.
На рейс были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
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