AZAL выполнил еще один чартерный рейс из Москвы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вечером 19 июля AZAL выполнил еще один чартерный рейс из Москвы.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе AZAL, в Баку из столицы России было доставлено 197 граждан Азербайджана.

На рейс были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.