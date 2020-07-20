В 14 городах и районах Азербайджана продлен ужесточенный режим карантина

БАКУ /Trend/ - В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией ужесточенный режим карантина будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, учитывая динамику заражения COVID-19, ужесточенный карантинный режим не будет применяться в городе Лянкяран и Самухском районе с 20 июля 2020 года.

В городах и районах, где будет применяться ужесточенный режим карантина, в нижеприведенные временные отрезки не будет работать общественный транспорт:

с 00:00 25 июля по 06:00 27 июля;

с 00:00 первого августа по 06:00 третьего августа.

В городах, где введен ужесточенный режим карантина, с 20 июля разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, за исключением массажных салонов и бань. В то же время сроки разрешения на отлучку с места жительства или нахождения, продлевается с двух до трех часов.

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации Оперативный штаб призывает всех соблюдать правила личной гигиены, медико-профилактические нормы, требования мер предосторожности, чтобы максимально защитить себя и близких от коронавируса.

(Автор: Асиф Мехман)