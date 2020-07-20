В двух частях Азербайджана не будет применяться ужесточенный карантинный режим

БАКУ /Trend/ - С учетом динамики заражения COVID-19 в городе Лянкяран и Самухском районе ужесточенный карантинный режим с сегодняшнего дня не будет применяться.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией ужесточенный режим карантина будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации Оперативный штаб призывает всех соблюдать правила личной гигиены, медико-профилактические нормы, требования мер предосторожности, чтобы максимально защитить себя и близких от коронавируса.

(Автор: Асиф Мехман)