ГЭЦ Азербайджана обратился к лицам, которые будут сдавать экзамены 23 и 24 июля

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к лицам, которые будут сдавать выпускные (вступительные) экзамены 23 и 24 июля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр, ученики (абитуриенты) должны напечатать пропускной лист на экзамен и декларацию о здоровье участника экзамена.

Наряду с вышеуказанными документами они также должны иметь при себе удостоверение личности.

Декларация подписывается самим абитуриентом. Ввиду того, что пропускной лист остается у сдающего экзамен лица, а декларация сдается контролеру, они должны быть напечатаны на разных листах.

Для предотвращения высокой плотности людей и лишнего контактирования, для участников определены разные времена для прибытия на экзамен. Кандидат должен прийти к экзаменационному зданию в указанное время.

Лица, которые будут сдавать выпускные (вступительные) экзамены 23 и 24 июля, смогут напечатать пропускной лист на экзамен и декларацию о здоровье участника на сайте ГЭЦ.