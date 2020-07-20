БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане на свет появились 47 206 новорожденных, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомстат.

В январе-мае 2020 года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции зарегистрировали 47 206 новорожденных, на каждую 1000 человек этот показатель составил 11,4 новорожденных.

53,2% новорожденных - мальчики, 46,8% - девочки. Среди новорожденных 1258 - двойни, 42 - тройни.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)