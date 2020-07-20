Минздрав Азербайджана о точности тестов на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Ни в одной стране мира точность PSR-тестов, который проходят коронавирусные больные, не является стопроцентной.

Об этом в понедельник сказал Trend член Рабочей группы министерства здравоохранения по оказанию помощи TƏBİB в устранении проблем, связанных с борьбой с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, в Азербайджане используются тесты германского производства: «Чувствительность германских, американских, китайских или корейских тестов не является стопроцентной. Кроме того, для тестирования берется мазок из носа и горла. Бывает и так, что там, где был взят мазок, вирусов мало, либо в связи с тем, что болезнь только начинается, ткань недостаточно поражена вирусами. Поэтому иногда результаты тестов бывают негативными, то есть, вирус не обнаруживается».

Сеидов отметил, что обычно коронавирусная инфекция развивается в организме 5-9 дней, и самые правильные результаты бывают только по истечению данного времени.

Специалист добавил, что иногда при КТ легких выявляются признаки «матового стекла», что не всегда свидетельствует о коронавирусе: «При других пневмониях в легких также появляется «матовое стекло», но оно сильно отличается от «матового стекла» коронавирсного заражения».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)