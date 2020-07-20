После вмешательства минэкологии приостановлены строительные работы в Ясамальском районе

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана рассмотрели жалобу, поступившую в связи с осушением озера и ведением строительных работ недалеко от жилого комплекса "Три короны" в Ясамальском районе Баку.

Как сообщила в понедельник Trend, пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, что работы на территории приостановлены и по факту составлен акт.

В отношении виновных будут приняты соответствующие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)