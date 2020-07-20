С завтрашнего дня температура воздуха в Баку снизится на 5-8 градусов

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего вечера и до 23 июля, после нескольких жарких дней в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, скорость северо-западного ветра будет усиливаться до 15-20 м/сек, временами до 23-25 м/сек, в отдельных местах полуострова с усилением до 28-30 м/сек, ночью и утром ожидается дождь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура снизится на 5-8 градусов.

В районах Азербайджана с завтрашнего вечера, начиная с северных и западных районов, до 25 июля погода будет нестабильной, временами ожидаются грозовые дожди, в северных и западных районах сильные проливные дожди, град. Скорость западного ветра 15-20 м/сек, днем 21 июля и 22 июля местами ветер будет усиливаться о 25-30 м/сек. Температура снизится на 5-8 градусов. В реках повысится уровень воды. в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа ожидаются сели и наводнения.

(Текст: Кямаля Сеидова.)