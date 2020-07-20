БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за день число выздоровевших от коронавируса составило 523 человека, зараженных - 388, выздоровели и выписались 369 человек, скончались 9 человек.

Об этом Trend сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

В целом в Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 19 тысяч человек.

(Текст: Кямаля Сеидова.)