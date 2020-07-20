AZAL будет выполнять рейсы в Стамбул ежедневно

Общество 20 июля 2020 17:13 (UTC+04:00)
AZAL будет выполнять рейсы в Стамбул ежедневно

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана с 1 августа увеличит число специальных рейсов между Баку и Стамбулом, авиасообщение между городами станет ежедневным. Сегодня количество полетов, выполняемых авиакомпанией AZAL по направлению Баку-Стамбул-Баку, составляет четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Тарифы аналогичны ранее открытым для продажи специальным рейсам, запланированные до конца августа.

На рейсах AZAL Стамбул-Баку студенты вновь могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. Для этого после оформления брони на сайте необходимо отправить сканированную копию иммиграционного документа и паспорта в колл-центр авиакомпании через форму обратной связи на сайте или посредством мессенджера WhatsApp. Подробная видеоинструкция по оформлению скидочного авиабилета представлена по ссылке: https://youtu.be/HylsY0m9cEM

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) и получившие негативный результат. Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- UltraLab.

Как сообщалось ранее, при вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.

Пассажиры, возвращающиеся из других стран через Стамбул, могут предоставить справку о тестировании из лаборатории, сертифицированной министерством здравоохранения (или другим компетентным органом) этой страны, либо пройдя тестирование в одной из турецких клиник из списка, предоставленного выше.

Во всех случаях результат теста должен быть получен в течение 48 часов до вылета рейса.

В соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103 не будут распространяться на этих лиц.

Напомним, что на выполняемых в период пандемии COVID-19 рейсах, будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. «Азербайджанскими Авиалиниями» была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE

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