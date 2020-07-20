ГЭЦ Азербайджана: До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом

БАКУ /Trend/ - До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

По его словам, составлены инструкции по проведению экзаменов в условиях пандемии.

"До сих пор экзамены проводились в соответствии с этими инструкциями. В этих экзаменах приняли участие порядка 143 тысяч человек", - сказал Ханларзаде.

Он добавил, что эти экзамены были локализированы.

"Если раньше экзамен в основном проводился в центрах городов, то сейчас, руководствуясь сложившейся ситуацией, экзамены были проведены во всех районах и городах. Благодаря чему в одном экзамене принимали участие 220-250 человек", - добавил Ханлар Ханларзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)