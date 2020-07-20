В Азербайджане не зарегистрированы случаи повторного заражения корнавирусом - Минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не зарегистрированы случаи повторного заражения корнавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал глава Аппарата минздрава Надир Зейналов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, пока мы официально не сталкивались с существованием повторного заражения COVID-19.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)