В Азербайджане названо число лечащихся от коронавируса в домашних условиях

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане количество лечащихся от коронавируса амбулаторно под наблюдением врачей составляет 12 862 человека.

Как сообщает Trend, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, восемь тысяч проведенных тестов на выявление коронавирусной инфекцией дали отрицательные результаты при подозрительных симптомах.

"Вчера в стране вылечились от коронавируса 557 человек, сегодня -252, 8 605 - находятся на лечении в специальных больницах. В поликлиники ежедневно обращаются 400-500 человек. В настоящее время мазки для анализов взяты у шести тысяч человек", - сказал он