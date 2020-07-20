Готовится план по проведению Гурбан байрамы
БАКУ /Trend/ - Готовится план по проведению Гурбан байрамы - Шахмар Мовсумов.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что общественность будет проинформирована об этом: "В этом году празднование Гурбан байрамы будет отличаться от прежних лет. Мы живем в условиях пандемии и вынуждены идти на определенные компромиссы".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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