БАКУ /Trend/ - Готовится план по проведению Гурбан байрамы - Шахмар Мовсумов.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что общественность будет проинформирована об этом: "В этом году празднование Гурбан байрамы будет отличаться от прежних лет. Мы живем в условиях пандемии и вынуждены идти на определенные компромиссы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)