Шахмар Мовсумов: На следующих этапах переход к смягчению карантинного режима будет постепенным
БАКУ/Trend/ - На следующих этапах переход к смягчению карантинного режима будет постепенным.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.
Он отметил, что строгий карантинный режим продлен до пятого августа: "Другие смягчения режима можно ожидать после пятого августа. Мы постепенно перейдем на открытие всех областей деятельности, однако необходимо сделать так, чтобы снова не создать условия для перехода на жесткий карантинный режим".
Лента новостей
ГЭЦ Азербайджана: До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО)
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО)
Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)
Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО)
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны