Оперштаб назвал условие восстановления поездок в районы

БАКУ /Trend/ - Открытие проезда в регионы может способствовать массовому распространению вируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, передает в понедельник Trend.

Он сообщил, что как только открываются дороги в районы, то число инфицированных начинает расти.

"На данном этапе мы можем лишиться достигнутого успеха, если откроем проезд в районы. Мы стараемся взять вирус под полный контроль. После этого дороги в районы откроются. Моя семья тоже просит, чтобы мы поехали в Исмаиллы, Шамаху, Габалу, но сегодня мы не можем позволить себе этого", - сказал Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев )