В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 19 тысяч (версия 2)

(Первая версия в 17:15)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за день выявлено 369 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 523, скончались девять человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 27 890 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 19 490, скончались 363 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 037 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 817, в целом – 634 698 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)