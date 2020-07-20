В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 19 тысяч (версия 2)
(Первая версия в 17:15)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за день выявлено 369 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 523, скончались девять человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 27 890 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 19 490, скончались 363 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 037 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 817, в целом – 634 698 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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