После акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений - минздрав

БАКУ /Trend/ - Скопление люди в каком-либо месте может способствовать росту числа инфицированных.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Однако, по его словам, после акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений.

"Мы все видели статистику последних дней, и там нет серьезного роста, напротив, есть спад. Несмотря на это каждый должен беречь себя, использовать маски и другие защитные средства", - добавил Зейналов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)