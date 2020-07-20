После акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений - минздрав
БАКУ /Trend/ - Скопление люди в каком-либо месте может способствовать росту числа инфицированных.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.
Однако, по его словам, после акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений.
"Мы все видели статистику последних дней, и там нет серьезного роста, напротив, есть спад. Несмотря на это каждый должен беречь себя, использовать маски и другие защитные средства", - добавил Зейналов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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