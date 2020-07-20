Некоторые предпочли единовременную помощь работе - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакантны свыше 20 тысяч мест в сфере оплачиваемых общественных работ, но люди предпочитают получать единовременную помощь в размере 190 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, есть даже такие, что месяц не снимали со счета перечисленные 190 манатов. Он отметил, что таких граждан лишают права на получение этих средств в следующем месяце.

"Принимая данное решение, мы исходили из того, что если они не снимали со счета 190 манатов, следовательно, в них не нуждаются", - отметил Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)