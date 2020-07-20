Некоторые противовирусные препараты дома принимать не рекомендуется - минздрав Азербайджана

Общество 20 июля 2020 19:28 (UTC+04:00)
Некоторые противовирусные препараты дома принимать не рекомендуется - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Использование антивирусных препаратов в домашних условиях не рекомендуется.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов, передает в понедельник Trend.

Он призвал граждан не практиковать самолечение в домашних условиях, так как это может быть опасным.

"Что касается роста цен на лекарственные препараты или же их нехватки, то эти вопросы не в компетенции министерства здравоохранения. Аптеки являются субъектами предпринимательства, и минздрав им может только рекомендовать, что и делает. Я лично провел расследование в аптеках, и не установил какой-либо нехватки антивирусных препаратов или повышения цен", - добавил Надир Зейналов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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