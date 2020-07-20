Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены новые квартиры в Ширване (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В продолжение программы по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, сегодня 33 семьям шехидов и инвалидам войны из Сальянского района предоставлены квартиры в новом 68-квартирном жилом здании в городе Ширван, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Граждане, которым предоставлены новые квартиры выразили удовлетворение работой, проводимой в направлении улучшения благосостояния семей шехидов и людей, ставших инвалидами, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны. Они отметили, что постоянно чувствуют заботу государства, и выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что сегодня им были предоставлены квартиры, отвечающие самым современным требованиям.

В министерстве отметили, что программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны расширяется из года в год.

К примеру, в 2018 году было предоставлено в три раза больше предусмотренного - 626 квартир и частных домов, а в 2019 году - 934 квартиры и частных дома, что на 50 процентов больше чем в 2018 году. По поручению главы государства, в этом году предусмотрена передача лицам из этой категории минимум 1500 квартир и частных домов. В целом из запланированных 1500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны уже предоставлены 368 квартир и частных домов.

В целом же лицам этой категории на сегодня министерством предоставлено порядка 7970 квартир и частных домов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)