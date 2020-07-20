Шахмар Мовсумов: На следующих этапах возможно возобновление деятельности и в других областях (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Если позитивная тенденция в связи с коронавирусом будет наблюдаться и дальше, мы сможем возобновить деятельность и в других сферах экономики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, в жаркую погоду очень тяжело сидеть дома, однако положительные результаты этого уже проявляются.

"Статистика последних дней показывает, что число излечившихся растет, а число инфицированных падает. Надеемся, что данная тенденция продолжится. Это результат стараний каждого из нас, всего общества. Чем позитивнее будет тенденция, тем в большем количестве сфер будет возобновлена деятельность. На этот раз открылись парикмахерские и ряд других сфер деятельности", - отметил Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что правила должны соблюдаться всеми.

"Но нам следует понять, что коронавирус все еще с нами, если мы не будет соблюдать правила, вирус вновь начнется распространяться, и государство вновь будет вынуждено пойти на ужесточения. А это не самый желанный сценарий для каждого из нас", - подчеркнул Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)