ГЭЦ Азербайджана запустил демо-версию чатбота по COVID-19
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) подготовил чатбот (симуляция искусственного разговора) для пользователей социальных сетей "Viber", "Facebook Messenger", "Telegram" для поддержки мер, осуществляемых с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и ее возможных последствий, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.
Пользователям представлена демо-версия чатбота.
Чатбот разработан 17 специалистами ГЭЦ и передан в безвозмездное пользование Минздрава.
Пользователи могут отправлять свои замечания и предложения для совершенствования программы на press@dim.gov.az
Чатбот (@medazbot) нацелен на поддержку населения в просвещении относительно инфекции COVID-19, а также на оказание помощи гражданам в принятии решений в связи с обращением для соответствующей медицинской помощи и пр.
Для перехода в чатбот в телефоне необходимо написать @medaz" в разделе поиска программ, либо воспользоваться нижеследующими линками:
Viber:
viber://pa/info?uri=medazbot
Telegram:
https://t.me/MedazBot
В разделе поиска в "Facebook Messenger" необходимо написать "@medaz"
(Текст: Кямаля Сеидова.)