В Баку будет создана новая дорожная развязка

БАКУ /Trend/ - В рамках исполнения распоряжения Президента Азербайджана о мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог в Баку с целью расширения участков улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехти Мехтизаде и 28 Мая, а также обеспечения пересечения этих улиц с улицей Юсифа Сафарова, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает масштабные реконструкционные работы.

Как сказал во вторник Trend пресс-секретарь Агентства Анар Наджафли, в рамках реконструкционных работ осуществлен демонтаж неиспользуемого железнодорожного моста на пересечении улиц Мехтизаде и 28 Мая, благодаря чему проезжая часть на данном отрезке расширилась с двух до четырех полос.

Реконструкционные работы по созданию новой дорожной развязки на участках пересечения улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехти Мехтизаде и 28 Мая с улицей Юсифа Сафарова продолжаются. В данном направлении ведется работа на километровом участке улицы Мехти Мехтизаде между улицами Юсифа Сафарова и Иззата Оруджева, где ее ширина составляет 10,5 метра. На участке проведено обновление непригодного грунта, трамбовка дорожного основания и производится укладка асфальта. Помимо этого восстановлены имеющие пешеходные тротуары, для удобного и безопасного паркинга автомобилей созданы специальные парковочные места шириной 2,5 метра. Реконструкционные работы, проведенные на участке улицы 28 мая, в настоящее время продолжаются на улицах Низами и Сабита Оруджева, а также на переулках, соединяющих вышеуказанные улиц друг с другом.

На последнем этапе проекта, на участке пересечения улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехти Мехтизаде и 28 Мая с улицей Юсифа Сафарова будет создана новая дорожная развязка.

В целях обеспечения удобного и безопасного передвижения участников дорожного движения здесь будут установлены светофоры, дорожные знаки, а также пешеходные переходы.

В Агентстве отметили, что перемещение памятника Шаху Исмаилу Хатаи создало условия для создания новой дорожной развязки, которая внесет значимый вклад в дорожную инфраструктуру столицы. Новая дорожная развязка позволит обеспечить более комфортное и безопасное движение автотранспортных средств.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)