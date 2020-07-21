Студент Академии художеств Азербайджана изготовил бюст генерал-майора Полада Гашимова
БАКУ /Trend/ - Студент четвертого курса Академии художеств Азербайджана Табриз Солтанлы изготовил бюст генерал-майора Полада Гашимова, сообщает во вторник Trend.
Отметим, что во время последних провокаций, совершенных Арменией в направлении Товузского района на границе Армении и Азербайджана героически погиб находящийся на передовой генерал-майор Полад Гашимов.
Он похоронен на второй Аллее почетного захоронения.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеиова.)
Лента новостей
МИД Азербайджана: Временный поверенный в делах Сербии не имеет информации об отправке Армении вооружения
Агентство пищевой безопасности Азербайджана изъяло из продажи свыше 25 тыс бутылок просроченной воды (ФОТО)
Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО)
AzIz обратилась в Кнессет с призывом немедленно возобновить работу парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане