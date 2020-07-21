Студент Академии художеств Азербайджана изготовил бюст генерал-майора Полада Гашимова

БАКУ /Trend/ - Студент четвертого курса Академии художеств Азербайджана Табриз Солтанлы изготовил бюст генерал-майора Полада Гашимова, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что во время последних провокаций, совершенных Арменией в направлении Товузского района на границе Армении и Азербайджана героически погиб находящийся на передовой генерал-майор Полад Гашимов.

Он похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеиова.)