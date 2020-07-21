В Азербайджане продолжается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 449, скончались 13 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 28 242 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 19 939, скончались 376 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 927 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 034, в целом – 641 732 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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