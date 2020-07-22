У Бахрама Багирзаде восстановилось физиологическое дыхание

БАКУ /Trend - Общее состояние здоровья Бахрама Багирзаде оценивается как средней тяжести, стабильное.

Об этом в среду сказал Trend заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Он отметил, что в гемодинамических показателях, глотании и питании дискомфорта нет: «Он активен, встает, ходит. У пациента физиологическое дыхание, то есть носом и ртом. Тем не менее, с учетом повышения температуры и воспалительных показателей в крови в минувший день, в антибактериальное лечение, проводимое с участием инфекционистов, внесены соответствующие изменения».

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЕКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Неделю назад был отключен от ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. )