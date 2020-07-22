Завтра в Баку ожидается дождливая погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 23 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 29-33, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана местами пройдут грозы, ожидаются дожди, кое-где интенсивного характера, возможен град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 20-24, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 18-22 градуса тепла.

На Абшеронском полуострове в четверг ожидается тихая погода и близкий к климатической норме температурный режим, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)