Завтра в Баку ожидается дождливая погода
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 23 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 29-33, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-40 процентов.
На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.
В регионах Азербайджана местами пройдут грозы, ожидаются дожди, кое-где интенсивного характера, возможен град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 20-24, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 18-22 градуса тепла.
На Абшеронском полуострове в четверг ожидается тихая погода и близкий к климатической норме температурный режим, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)