В Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности.
Об этом на коллегиипо итогам первого полугодия текущего года в министерстве труда и социальной защиты населения, проведенной в формате видеоконференции, сказал министр Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend.
Бабаев отметил, что применение новых критериев по оценке инвалидности будет способствовать тому, что лица с инвалидностью смогут вести активный образ жизни, реализовывать существующий трудовой потенциал, продолжать трудовую деятельность на рынке труда, интегрироваться в общество.
С учетом передовых мировых стандартов уже подготовлен новый законодательный проект.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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