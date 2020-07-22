БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности.

Об этом на коллегиипо итогам первого полугодия текущего года в министерстве труда и социальной защиты населения, проведенной в формате видеоконференции, сказал министр Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend.

Бабаев отметил, что применение новых критериев по оценке инвалидности будет способствовать тому, что лица с инвалидностью смогут вести активный образ жизни, реализовывать существующий трудовой потенциал, продолжать трудовую деятельность на рынке труда, интегрироваться в общество.

С учетом передовых мировых стандартов уже подготовлен новый законодательный проект.

(Текст: Кямаля Сеидова.)