Сотрудники информационного агентства Trend удостоены почетных званий и медалей

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым 22 июля 2020 года, в связи с 145-летием создания Национальной печати Азербайджана награждены представители ряда средств массовой информации, сообщает в среду Trend.

Среди награжденных за заслуги в развитии средств массовой информации есть и сотрудники Агентства международной информации (АМИ) Trend.

Из сотрудников Агентства Сахиль Керимли удостоен почетного звания "Заслуженный журналист", Ильхама Исабалева и Вугар Иманов - награждены медалью "Терегги".

Почетного звания "Заслуженный журналист" удостоена и сотрудница новостного портала "Day.Az" Лейла Таривердиева.

От имени АМИ Trend поздравляем награжденных коллег и желаем им успехов в дальнейшей работе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)