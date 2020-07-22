В Азербайджане автоматизируются гидрологические станции

БАКУ /Trend/ - Заметное сокращение водности в основных водных артериях Азербайджана вызывает необходимость точного гидрологического мониторинга рек. Поэтому гидрологические наблюдения на реках автоматизируются.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам заместитель главы гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Васиф Алиев.

По его словам, модернизация наблюдательной сети позволит своевременно и точно оценить текущее положение, что в свою очередь будет основой для правильного планирования расхода воды.

"С этой целью была поставлена задача в кратчайшие сроки оснастить все гидрологические станции министерства новейшим оборудованием. Впервые за всю историю гидрометеорологии Азербайджана осуществляется автоматизация гидрологических станций, и с этой целью, с учетом географических особенностей территории, ее значимости для различных областей народного хозяйства в определенных пунктах планируется установить 17 комплектов оборудования", - сказал Васиф Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)