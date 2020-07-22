В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведен 8 221 тест на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 22-е июля.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 649 953 теста.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 805 человек, 322 из них находятся в реанимации, а 65 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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