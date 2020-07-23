Миссия ВОЗ находится в Азербайджане для оценки ситуации в связи с COVID-19 (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Миссия регионального офиса по Европе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Азербайджан для поддержки мер борьбы с COVID-19, сообщает в четверг Trend со ссылкой на представительство ВОЗ в Азербайджане.
Миссия нацелена на оценку существующей ситуации в регионе и на то, чтобы дать соответствующие рекомендации.
В рамках миссии была проведена встреча с министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым и другими официальными представителями Минздрава.
На встрече обсуждались нынешняя ситуация и меры, принятые против COVID-19.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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