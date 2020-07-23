Выездная "Служба ASAN" оказала услуги сыну погибшего азербайджанского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Выездная "Служба ASAN" оказала услуги Магомеду Мамедову – сыну Эльшада Мамедова, героически погибшего в ходе боестолкновения, произошедшего в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

На основании обращения Товузского районного отдела Госслужбы мобилизации и призыву на военную службу сыну погибшего азербайджанского военнослужащего были оказаны услуги по выдаче и замене удостоверения личности.

Отметим, что ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погиб при отражении нападения армянских вооруженных сил в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, неоднократно подвергали обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику были нанесены ответные удары, он был отброшен назад, неся потери.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)