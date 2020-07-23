В Азербайджане число вылеченных от коронавируса достигло почти 21 тысячи человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 347 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 531, скончались шесть человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 28 980 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 20 974, скончался 391 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 615 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 829, в целом – 658 782 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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