В Азербайджане число вылеченных от коронавируса достигло почти 21 тысячи человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 347 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 531, скончались шесть человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 28 980 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 20 974, скончался 391 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 615 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 829, в целом – 658 782 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)