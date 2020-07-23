Госкомитет Азербайджана обратился с призывом к гражданам в связи с военными провокациями Армении (версия 2)

(Первая версия в 11:28)

БАКУ /Trend/ - В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей прошло онлайн-мероприятие, на котором от имени комитета было озвучено обращение к азербайджанским женщинам, сообщает Trend в четверг.

Председатель комитета Бахар Мурадова рассказала о военных провокациях ВС Армении в направлении Товузского района на азербайджано-армянской государственной границе, о том, что Армения годами продолжает агрессию против Азербайджана, что совершение военных провокаций в направлении Товузского района, начиная с 12 июля, является очередным проявлением агрессивной политики страны-оккупанта. Армения вновь грубо нарушила правила Женевской конвенции, чем подорвала свой имидж на международной арене, добавила она.

Подчеркнув, что азербайджанская армия дала достойный отпор Армении, глава Комитета особо отметила обращение к народу Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в связи с армянскими военными провокациями в направлении Товузского района. Мурадова отметила, что к этому призыву должны примкнуть все: «Сегодня мы все должны продемонстрировать единство, быть бдительными, не поддаваться на провокации, не позволять распространять дезинформацию. Как подчеркнул Президент Азербайджана, все должны выступать с единой позиции, активно участвовать в наступательной дипломатии».

По ее словам, азербайджанский народ верит в Верховного главнокомандующего, что и было вновь продемонстрировано в эти трудные дни: « Единство Азербайджанского государства и народа неделимы. Исповедуя фашистскую идеологию и проводя соответствующую политику, Армения и стала объектом общественного порицания на международной арене.

В ходе мероприятия Первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова осудила очередной акт агрессии Армении против Азербайджана, подчеркнула, что страна-оккупант продолжает агрессию против Азербайджана в то время, как весь когда борется с пандемией коронавируса, обстреливает гражданское население, гибнут невинные люди.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что военные провокации, совершенные Арменией в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, не вмещаются ни в какие рамки. По ее словам, вот уже 26 лет, как Армения систематически нарушает режим прекращения огня, попирает нормы международного права, продолжает акты вандализма. "Азербайджанская армия дала достойный отпор стране-агрессору", - отметила она.

По словам Гусейновой, азербайджанские матери не хотят войны, но коли речь идет о родной земле, каждый должен мобилизоваться, активно участвовать в наступательной дипломатии, показать свою силу в информационной войне.

Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы отметила, что достойный ответ на провокацию Армении еще раз продемонстрировал единство азербайджанского народа, доказал, что все, как один со своими государством и армией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)