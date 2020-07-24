В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 573 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 332 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 573, скончались девять человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 29 312 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 21 547, скончались 400 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 365 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 037, в целом – 667 819 теста.

(Текст: Турал Гараджаев.)