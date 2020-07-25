Кабмин Азербайджана установил надбавки к зарплате медработников специальных амбулаторных медпунктов

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана принял решение об установлении срочной надбавки к окладам медработников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, заразившихся коронавирусной инфекцией в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку, сообщает Trend.

Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срочная надбавка для этих лиц установлена в трехкратном размере месячного должностного (тарифного) оклада.

Срочная надбавка выплачивается в период с 1 июля по 1 октября 2020 года.

Минздраву и Госагентству по обязательному медицинскому страхованию, совместно с Минфином, поручено решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

(Текст: Кямаля Сеидова.)