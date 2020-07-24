Рейсом авиакомпании AZAL из Алматы на родину прибыло 117 граждан Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников в страну. Вечером 24 июля чартерным рейсом авиакомпании AZAL из Алматы на родину прибыло 117 граждан Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
На данный рейс были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
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