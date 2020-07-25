Завтра в Баку до 36, в районах до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 33-37, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 миллиметров до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, град. Утром в горах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 21-26, днем 34-39, в горах ночью 16-21, днем 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова.)