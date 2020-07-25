В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 535 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 321 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 535, скончались восемь человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 29 633 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 22 082, скончались 408 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 143 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 433, в целом – 676 252 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова.)