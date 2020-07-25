Состоялась видеоконференция с участием представителей азербайджанской общины, проживающей в Канаде

БАКУ /Trend/ - По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялась видеоконференция с участием представителей азербайджанской общины, проживающих в Канаде и Латинской Америке, посла Азербайджана в Бразилии Эльхана Полухова и временного поверенного в делах Азербайджана в Канаде Фуада Алиева.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, председатель комитета Фуад Мурадов высоко оценил проведение нашими соотечественниками многолюдных акций, автомобильных шествий в различных странах, в том числе в Канаде, с целью положить конец оккупационной политике и военным провокациям Армении и освободить от оккупации азербайджанские земли. Глава Госкомитета также отметил их поддержку азербайджанского государства и армии, продемонстрировав единство и солидарность. Были высоко оценены инициативы проживающих в Канаде наших соотечественников по доведению справедливой позиции Азербайджана до граждан и высокопоставленных лиц страны, активное их участие в кампании по сбору подписей под петициями, адресованными Конгрессу США и администрации Белого дома.

Посол Эльхан Полухов и временный поверенный в делах Фуад Алиев поблагодарили за организацию такой встречи и рассказали о значимости проведенных акций.

Представители азербайджанской общины, проживающей в Канаде и Латинской Америке, обменялись мнениями о диких действиях армян против азербайджанцев в Лос-Анджелесе, Брюсселе и других странах, и отметили, что всегда находятся рядом с азербайджанское государством и народом.

Нашим соотечественникам посоветовали не поддаваться на провокации армян, бороться с ними в правовом поле, еще больше усилить деятельность по пропаганде реалий Азербайджана, действовать сообща, объединить весь потенциал общин. Состоялся обмен мнениями по поводу отправки обращений ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также официальным кругам ведущих стран мира.