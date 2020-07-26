ГЭЦ обратился к участникам экзаменов 29 и 30 июля

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к лицам, которые примут участие в выпускных (вступительных) экзаменах 29 или 30 июля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, ученикам (абитуриентам) следует распечатать "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о здоровье участника экзамена".

Они также должны иметь при себе удостоверение личности.

Декларация подписывается самим абитуриентом. Ввиду того, что пропускной лист остается у сдающего экзамен лица, а декларация сдается контролеру, они должны быть напечатаны на разных листах.

Для предотвращения скученности и лишнего контактирования, участникам отведены разные временные отрезки для входа, указанные на пропускном листе. Кандидат должен прийти к экзаменационному зданию в указанное время.

Лица, которые будут сдавать выпускные (вступительные) экзамены 23 и 24 июля, могут распечатать пропускной лист на экзамен и декларацию о здоровье участника с сайта ГЭЦ.