В Азербайджане вследствие технического сбоя была разослана ошибочная информации о результатах тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Информация о результатах тестов на коронавирус, разосланная с портала its.gov.az гражданам 25 и 26 июля, была неверной вследствие технического сбоя, сообщает Trend со ссылкой на Государственное Агентство по обязательному медицинскому страхованию.
Агентство просит получивших SMS-сообщения от портала its.gov.az в этих числах, не принимать во внимание результаты тестов.
Сообщается, что начиная с 27 июля гражданам будут разосланы новые SMS-сообщения о результатах тестов.
Агентство приносит свои извинения за технический сбой в системе.
Лента новостей
В Азербайджане вследствие технического сбоя была разослана ошибочная информации о результатах тестов на коронавирус
Азербайджанская община Нагорного Карабаха призвала соотечественников не поддаваться на армянские провокации
Азербайджан способен удовлетворить свои финансовые потребности за счет средств SOFAZ - Fitch Ratings
Палата представителей Конгресса США поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии
Лейла Абдуллаева: Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил
Эльбай Гасымзаде выступил с обращением в Международном союзе архитекторов в связи с армянской агрессией (ФОТО/ВИДЕО)
Ассоциация азербайджанцев мира распространила заявление в связи с нападением армян на азербайджанцев
Президенту пишут: Мы приветствуем всю работу, проводимую во имя яркого будущего Азербайджана, защиты здоровья граждан
Посольства США в Баку и Ереване распространили заявление об акции перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе