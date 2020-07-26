В Азербайджане вследствие технического сбоя была разослана ошибочная информации о результатах тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Информация о результатах тестов на коронавирус, разосланная с портала its.gov.az гражданам 25 и 26 июля, была неверной вследствие технического сбоя, сообщает Trend со ссылкой на Государственное Агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Агентство просит получивших SMS-сообщения от портала its.gov.az в этих числах, не принимать во внимание результаты тестов.

Сообщается, что начиная с 27 июля гражданам будут разосланы новые SMS-сообщения о результатах тестов.

Агентство приносит свои извинения за технический сбой в системе.