В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Общество 26 июля 2020 22:54 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 296 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 26-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 683 548 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 949 человек, 314 из них находятся в реанимации, а 70 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.

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