Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее — диаспора
БАКУ /Trend/ - Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее.
Об этом сказал зампред Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, произошедшее расследуют правоохранительные органы Украины: "Несколько дней назад в Киеве стреляли по азербайджанским студентам. На месте происшествия было четыре человека, двое из них были ранены в ногу. Сейчас они чувствуют себя хорошо".
Ибрагимов добавил, что диаспора требует от украинских правоохранительных органов, чтобы следствие быстрее закончилось, и виновные были наказаны.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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