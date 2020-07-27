Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее — диаспора

БАКУ /Trend/ - Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее.

Об этом сказал зампред Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, произошедшее расследуют правоохранительные органы Украины: "Несколько дней назад в Киеве стреляли по азербайджанским студентам. На месте происшествия было четыре человека, двое из них были ранены в ногу. Сейчас они чувствуют себя хорошо".

Ибрагимов добавил, что диаспора требует от украинских правоохранительных органов, чтобы следствие быстрее закончилось, и виновные были наказаны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)