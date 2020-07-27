В Азербайджане число вылеченных от коронавируса превысило 23 тысячи человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 396 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 558, скончались шесть человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 30 446 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 23 242, скончались 423 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 781 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 838, в целом – 690 386 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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